Врач Шарапова: Комары выбирают своих жертв не случайно

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чвсатпкьл

(Ольга Шарапова подлилась (поделилась) сведениями о том, что для укусов комары подбирают людей определённых типов, которые привлекают их сильнее прочих) идиотка наделяет комаров интеллектуальными качествами человека. Всё что нужно для комара это потожировые выделения с большой концентрацией молочной кислоты они её чувствуют за километр. А то что написала эта баба это вообще нелепость. Можно даже провести (экскримент) для этого нужно пару людей одному намазаться кисломолочным продуктом, а другому принять душ и не потеть, а потом зайти в лес и тот кто был намазанный на того нападут полчища комаров, а на другого нет. 🤣😂