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Книжный обзор Metro: новая Гузель Яхина, "фантастический" Веркин и французское "Имя розы"

Книжный обзор Metro: новая Гузель Яхина, "фантастический" Веркин и французское "Имя розы"

Бестселлер недели Гузель Яхина Эйзен (18+) 2025. АСТ Аннотация: Гузель Яхина – автор трёх романов: "Зулейха открывает глаза", "Дети мои", "Эшелон на Самарканд", лауреат престижных премий "Книга года", "Большая книга", "Ясная Поляна".

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