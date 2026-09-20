Российские FPV-дроны уничтожили шесть НРТК ВСУ в Краматорском районе

В Минобороны России рассказали, что расчёты войск беспилотных систем Южной группировки войск методично уничтожают транспортные средства, завязанные в логистические цепочки ВСУ по доставке боеприпасов, питания и медикаментов подразделениям врага на передовых позициях.
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