Умер легендарный брянский тренер Юрий Смирнов

В Брянской области на 86-м году жизни скончался выдающийся тренер, педагог и наставник Юрий Смирнов. Его имя навсегда вписано в историю отечественной легкой атлетики — десятки воспитанников прославили его школу, а сам он стал символом преданности спорту и молодежи.