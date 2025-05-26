Иван Бодюл: Диктатор? Реформатор? Лидер эпохи?

Проект «Золотая книга Молдовы» мы задумали не просто как собрание биографических справок. Это попытка осмыслить феномен истории Республики Молдова и национальной идентичности через призму судеб её наиболее ярких представителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии