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Семак снова лучший в РПЛ, «Голден Стэйт» вернул титул в НБА, Евролига без российских клубов, Дзюба близок к «Фенербахче», УЕФА изучает финансы «ПСЖ» и другие новости утра

1. В чемпионате России раздали призы. Семак признан лучшим тренером РПЛ 3-й год подряд, Федотов набрал столько же очков, но тренер «Зенита» выиграл благодаря чемпионству.

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