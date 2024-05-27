ОЛЕГ ЛАВРОВ (ГОСУДАРСТВЕННИК) Добрый день, Империя. Министерство торговли Китая прямо с утра минувшего понедельника, внесло американские фирмы General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security в список редисок поганых (ненадежных организаций) из-за их военных продаж в китайском Тайване.
Крушение китайских иллюзий
Комментарии
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Евгений МакЛауд
материковые цивилизации форевер!!))
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15 час.
АА
Алекс Архипов
Клин клином вышибают.
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13 час.
igor laptev
список внушительным показался позволяет предположить что разумное товарищем принято
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7 час.
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