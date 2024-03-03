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Челябинский электрометаллургический комбинат передадут «Ростеху»

Челябинский электрометаллургический комбинат передадут «Ростеху»

РИАМО - 4 мар. Челябинский электрометаллургический комбинат после решения суда о незаконности приватизации передадут в пользу Росимущества и далее акциями предприятия станет распоряжаться «Ростех, пишет РБК.

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