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Губерниев о Суперкубке России: «Тренеры финалистов ЧМ внимательно изучат матч. Им пригодятся тактические характеристики, новинки. Это украшение российского футбола»

Комментатор и ведущий « Матч ТВ » Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче за OLIMPBET Суперкубок России между « Зенитом » и « Спартаком ».

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