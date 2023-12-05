Эксперт в сфере ЖКХ Москвина: менять счетчики для горячей воды необходимо раз в четыре года

Приборы учета воды, помогающие экономить на коммунальных услугах, периодически необходимо обновлять. О сроках эксплуатации устройств рассказала исполнительный директор ассоциации «ЖКХ Контроль города Москвы» Вера Москвина в беседе с «ФедералПресс».
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