360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Хамас потерял Газу уже навсегда  Палестинцев в Газе, скоре всего уже не будет. Чего добился хамас, одному только ему ...CNN: третья фаза ...
  • Вовладар Даров
    Андрей Разин скоро до ......ся! Везде затычка! Князьком себя почувствовал!Андрей Разин заяв...
  • Геннадий Бережнов
    Господа вы съехали с катушек! Израиль узнал, что Украина снабжает ХАМАС оружием, но не знает, что Израиль оружием сна...Экс-советник Кучм...

Эксперт в сфере ЖКХ Москвина: менять счетчики для горячей воды необходимо раз в четыре года

Эксперт в сфере ЖКХ Москвина: менять счетчики для горячей воды необходимо раз в четыре года

Приборы учета воды, помогающие экономить на коммунальных услугах, периодически необходимо обновлять. О сроках эксплуатации устройств рассказала исполнительный директор ассоциации «ЖКХ Контроль города Москвы» Вера Москвина в беседе с «ФедералПресс».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх