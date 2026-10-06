Сьерра-Леоне предлагает российскому бизнесу выращивать кофе на своей территории

Посол Сьерра-Леоне в Российской Федерации Мохамед Йонгаво выступил с инициативой о сотрудничестве в сфере кофейной промышленности на IX международном форуме «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».
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