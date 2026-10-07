Диетолог Нурия Дианова назвала продукты для улучшения памяти

Диетолог Нурия Дианова из центра «Здоровое питание» рассказала о продуктах, поддерживающих память. В интервью RT она советует употреблять жирную рыбу, льняное масло и грецкие орехи, содержащие омега-3, а также продукты с цинком и магнием для мозга и борьбы со стрессом.
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