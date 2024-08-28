МИД Сирии: задержание Дурова – попытка навязать Telegram повестку Запада

Заместитель министра информации новостей Ахмед Дава в интервью РИА Новости высказал мнение, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является попыткой западных стран, в частности США, навязать приложению западную повестку.
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