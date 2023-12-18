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Китай

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Текст речи Си Цзиньпина на первом заседании Комиссии ЦК КПК 20-го созыва по распределению штатов центральных учреждений будет опубликован в журнале "Цюши"

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Текст речи, с которой выступил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин на первом заседании Комиссии ЦК КПК 20-го созыва по распределению штатов центральных учреждений, будет опубликован в субботу в журнале "Цюши", ведущем журнале ЦК КПК.

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