Текст речи Си Цзиньпина на первом заседании Комиссии ЦК КПК 20-го созыва по распределению штатов центральных учреждений будет опубликован в журнале "Цюши"

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Текст речи, с которой выступил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин на первом заседании Комиссии ЦК КПК 20-го созыва по распределению штатов центральных учреждений, будет опубликован в субботу в журнале "Цюши", ведущем журнале ЦК КПК.