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Европа установила рекорд по отрицательным и нулевым ценам на электричество ...

Европа установила рекорд по отрицательным и нулевым ценам на электричество ...

Европа установила рекорд по отрицательным и нулевым ценам на электричество в 2024 годуВ Европе рост генерации из возобновляемых источников в совокупности с другими факторами привёл к тому, что в 2024 году количество периодов с предложением нулевой и даже отрицательной стоимости электроэнергии за год удвоилось.

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