Европа установила рекорд по отрицательным и нулевым ценам на электричество в 2024 годуВ Европе рост генерации из возобновляемых источников в совокупности с другими факторами привёл к тому, что в 2024 году количество периодов с предложением нулевой и даже отрицательной стоимости электроэнергии за год удвоилось.