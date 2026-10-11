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Царьград

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В Ереване после ночной стрельбы ранены 4 человека, возбуждено дело

В Ереване после ночной стрельбы ранены 4 человека, возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено после того, как в ночь на 11 октября в Ереване в результате стрельбы пострадали четыре человека, включая вооружённого автоматом мужчину, которого полиция обезвредила на Тбилисском шоссе.

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