Герой СССР генерал-майор Бубенин Виталий Дмитриевич высказался о целях голосования в Сочи Несмотря на свой возраст он пришёл отдать свой выбор.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Герой СССР генерал-майор Бубенин Виталий Дмитриевич высказался о целях голосования в Сочи Несмотря на свой возраст он пришёл отдать свой выбор.