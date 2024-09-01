Проклятие картины: Еще один генерал, изображенный на знаменитой картине, оказался под следствием

Liudmila Kosteley

Скорее всего, Поповых перепутали, Павла с Иваном.Я недавно получила копию ОПРЕДЕЛЕНИЯ из Суда, по гражданскому делу, так там тоже перепутили два адреса квартир, которые обе начинались на букву Х. даже не прочитали нормально. И мою дочь, которая долгое время лечится в Чехии, перепутали со мной.Разные имена.Это у нас так "внимательно" работают юристы.