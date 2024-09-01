Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Проклятие картины: Еще один генерал, изображенный на знаменитой картине, оказался под следствием

Проклятие картины: Еще один генерал, изображенный на знаменитой картине, оказался под следствием

Внимательные журналисты обнаружили портрет бывшего замминистра Павла Попова на холсте, ранее найденном у его бывшего коллеги, также экс-замглавы МО Дмитрия Булгакова.

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Комментарии
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Виктор Прощенко
Когда наконец это гнилье вычистят?
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14 час.
Liudmila Kosteley
Скорее всего, Поповых перепутали, Павла с Иваном.Я недавно получила копию ОПРЕДЕЛЕНИЯ из Суда, по гражданскому делу, так там тоже перепутили два адреса квартир, которые обе начинались на букву Х. даже не прочитали нормально. И мою дочь, которая долгое время лечится в Чехии, перепутали со мной.Разные имена.Это у нас так &quot;внимательно&quot; работают юристы.
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13 час.
владимир рябченко
Увековечили себя бедолаги... чтобы помнили
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4 час.

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