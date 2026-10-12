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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о критике судей «Реалом»: «На вопросы о других клубах не отвечаю – однажды вы поймете, надеюсь. Винисиус в класико? Спросите через две недели»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отказался комментировать критику «Реалом» судейства в Ла Лиге .

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