Швентек пробилась в 1/8 финала турнира в Майами, где встретится с Александровой

Ига Швентек в тяжелом матче обыграла Линду Носкову и вышла в 1/8 финала турнира в Майами. В Майами прошел матч 1/16 финала хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира Ига Швентек встречалась с Линдой Носковой.