В США объявили о мерах по борьбе с российским вмешательством в выборы

Предъявление уголовных обвинений двум гражданам России, введение санкций в отношении десяти физических и юридических лиц, а также арест 32 интернет-доменов — такие меры намерены принять в Белом доме для предотвращения предполагаемого российского вмешательства в выборы 2024 года в США, сообщает 4 сентября телеканал CNN.
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