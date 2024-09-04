В США объявили о мерах по борьбе с российским вмешательством в выборы

Предъявление уголовных обвинений двум гражданам России, введение санкций в отношении десяти физических и юридических лиц, а также арест 32 интернет-доменов — такие меры намерены принять в Белом доме для предотвращения предполагаемого российского вмешательства в выборы 2024 года в США, сообщает 4 сентября телеканал CNN.