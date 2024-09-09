Фестиваль адыгейского сыра прошел под Майкопом: один из гастрономических брендов России

Как рассказал глава РА Мурат Кумпилов, адыгейский сыр ценят за качество. - Мы дорожим нашим национальным брендом, который воплощает древние кулинарные традиции и традиции адыгского гостеприимства, помогает привлекать интерес к нашей республике и развивать экономику, - подчеркнул Мурат Кумпилов, выступая перед участниками и гостями мероприятия.