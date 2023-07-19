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Мелешин считает, что «Спартак» готов конкурировать с «Зенитом»: «Хочется занимать высокие места»

— Какие у вас ожидания от РПЛ? — Конечно, хочется занимать высокие места. Мы будем к этому стремиться, будем делать все, что возможно.

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