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Конкурирующие футбольные фанаты вместе встали на защиту Донбасса

Конкурирующие футбольные фанаты вместе встали на защиту Донбасса

Бригада Народной Милиции Донецкой Народной Республики «Восток» проводит подготовку подразделения, которое будет сформировано из российских футбольных фанатов, забывших о своих распрях и принявших решение спасать мирных жителей республик Донбасса.

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