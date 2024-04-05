Трудных подростков перевоспитали в диверсантов

зуфар юсупов

Убрать запрет на государственную идеологию из Конституции России – значит сохранить население России и сохранить страну. Одним из гимнов для молодых людей страны может и должна стать песня Владимира Семёновича Высоцкого «Баллада о борьбе». Причём гениальный текст этой песни нужно изучать в начальной школе. И разобрать стихотворение и значение каждой фразы, каждого предложения. Если всё доступно и правильно излагать детям, то к средней школе они прекрасно будут понимать смысл существования нашего общества и смысл собственной жизни. Может есть и другие пронзительные по смыслу песни или стихи, но этот текст максимально доступно, правдиво и жёстко подаёт весь принцип существования разумного и гармоничного общества. А в настоящее время неважно, кто будет петь этот текст, но не дай то бог, чтобы типа фильки, биланчики, пирожки и многие прочие…. Не нужно вызывать рвотный инстинкт у граждан. А иначе никак.