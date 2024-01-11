Экологический парадокс экономики США

Экономика США растет, судя по прогнозу, ВВП США мог прибавить в 2023-м году под 3%. Анализ исследовательской компании Rhodium Group показывает, что развитие отраслей не помешало Штатам сократить выбросы на 2% за прошлый год.
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