Любовь Успенская рассказала, как спасала дочь, несмотря на советы людей

Любовь Успенская о помощи наследнице: Если бы я прислушивалась к советам, то свою дочь не спасла бы Сейчас у Любови Успенской и ее дочери Татьяны замечательные отношения: артистки вместе выступают и часто появляются на светских мероприятиях.