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Любовь Успенская рассказала, как спасала дочь, несмотря на советы людей

Любовь Успенская рассказала, как спасала дочь, несмотря на советы людей

Любовь Успенская о помощи наследнице: Если бы я прислушивалась к советам, то свою дочь не спасла бы Сейчас у Любови Успенской и ее дочери Татьяны замечательные отношения: артистки вместе выступают и часто появляются на светских мероприятиях.

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Комментарии
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Надежда Белугина
С детьми всегда нелегко. а сейчас особенно, губят их ради денег. Пусть не напрасны будут старания Успенской. Успехов им обеим.
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