Любовь Успенская рассказала, как спасала дочь, несмотря на советы людей

Любовь Успенская о помощи наследнице: Если бы я прислушивалась к советам, то свою дочь не спасла бы Сейчас у Любови Успенской и ее дочери Татьяны замечательные отношения: артистки вместе выступают и часто появляются на светских мероприятиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии