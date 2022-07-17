Шольц исключил снятие санкций в случае «навязанных Россией» Украине условий мира

Европейский союз с самого начала готовился к сохранению санкций на протяжении длительного времени, ни одна ограничительная мера не будет снята в случае заключения РФ и Украиной мирного соглашения на «навязанных» российской стороной условиях.
Европейский союз с самого начала готовился к сохранению санкций на протяжении длительного времени, ни одна ограничительная мера не будет снята в случае заключения РФ и Украиной мирного соглашения на «навязанных» российской стороной условиях.
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