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Газета.ру

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Хуситы заявили, что обстрелы США и Британии не останутся без ответа

Хуситы заявили, что обстрелы США и Британии не останутся без ответа

Глава Высшего революционного комитета движения хуситов "Ансар Аллах" Мохаммед Али аль-Хуси посоветовал Соединенным Штатам и Великобритании "ожидать ответа каждую минуту", после того, как Вашингтон и Лондон нанесли очередные удары по восьми объектам движения на территории Йемена.

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