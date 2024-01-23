Хуситы заявили, что обстрелы США и Британии не останутся без ответа

Глава Высшего революционного комитета движения хуситов "Ансар Аллах" Мохаммед Али аль-Хуси посоветовал Соединенным Штатам и Великобритании "ожидать ответа каждую минуту", после того, как Вашингтон и Лондон нанесли очередные удары по восьми объектам движения на территории Йемена.