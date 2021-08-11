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Эпидемиолог заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Эпидемиолог заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

"Известия"/Дмитрий Коротаев Ситуация с COVID в России стабилизировалась, однако она все еще остается напряженной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталью Пшеничную.

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