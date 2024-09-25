Правильной тенденцией будет постепенное уменьшение импортного вина на полках и замещение на российское

Начальник управления виноградарства и винодельческого хозяйства Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Семен Черепнин сообщил, что, несмотря на аномально жаркую погоду в регионе, урожай винограда, как ожидается, сохранится на уровне 2023 года.
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