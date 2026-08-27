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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монтеррей (WTA). 1/4 финала. Паркс играет с Ли, Таусон встретится с Парри, Мертенс – со Стародубцевой

Клара Таусон и Диан Парри сыграют в четвертьфинале турнира в Монтеррее. Cетка турнира здесь . Abierto GNP Seguros Монтеррей, Мексика 23 – 29 августа 2026 WTA 500 Призовой фонд – 1 206 446 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал.

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