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Карседо о 3:1: «Спартак» плохо сыграл в 1-м тайме, позволял сопернику создавать много моментов. «Родина» заслуживала большего. Во 2-м мы прибавили и добились нужного результата»

Главный тренер « Спартака »  Хуан Карлос Карседо подвел итоги игры с « Родиной » в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (3:1).

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