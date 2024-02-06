В Нижегородской области на 4,5 года колонии осужден садист, который отрезал девочке палец

Прокуратура Нижегородской области сообщает о том, что в ходе судебного заседания вынесен приговор опекуну, который вместе с женой издевался над ребенком и отрезал фалангу пальца в гараже, ему дали 4,5 года, а супруге 3,5.
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