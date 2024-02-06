РИАП "АПРАЛ" МТ
Все новостиКолонка редактораПолитикаВ МиреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАП "АПРАЛ" МТ

964 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Бляха муха. Опять Берлин придется брать.FAZ: Берлин и Кие...
  • Владимир
    Если приговор за призывы к экстремизму справедлив, то как направлять экстремиста в места проявления им этого экстреми...Адвокат Молохов: ...
  • Игорь Петров
    Забудьте уже про это гав.. но.!Израиль превратил...

В Нижегородской области на 4,5 года колонии осужден садист, который отрезал девочке палец

В Нижегородской области на 4,5 года колонии осужден садист, который отрезал девочке палец

Прокуратура Нижегородской области сообщает о том, что в ходе судебного заседания вынесен приговор опекуну, который вместе с женой издевался над ребенком и отрезал фалангу пальца в гараже, ему дали 4,5 года, а супруге 3,5.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх