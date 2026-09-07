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Орловские новости

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Орловская область начнёт неделю с дождя, но к выходным потеплеет

Орловская область начнёт неделю с дождя, но к выходным потеплеет

В понедельник воздух прогреется до +18 градусов, вероятность осадков — 79%. К концу недели температура поднимется до +27 градусов при солнечной и сухой погоде.

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