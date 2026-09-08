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Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин отправил телеграмму лидеру Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыну с поздравлениями в честь 78-й годовщины образования республики.

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