Акции разработчика кошелька Exodus подскочили на 36% после дебюта на NYSE

Дебют Exodus Movement на фондовой бирже ознаменовался впечатляющим ростом котировок. 18 декабря акции компании, разработчика популярного некастодиального крипто-кошелька, под тикером EXOD стартовали с взрывным ростом на 36,3%, достигнув капитализации в 1,43 миллиарда долларов.
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