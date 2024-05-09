Путин: успех спецоперации является ключевым условием для развития России

Перед Россией стоят большие задачи по развитию экономики и в других сферах деятельности. Ключевым звоном при их выполнении является успешная работа военных на поле боя, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими в Кремле после инаугурации 7 мая.