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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миндаугас Балчюнас ушел в отставку с поста президента литовской баскетбольной федерации по собственному желанию

Миндаугас Балчюнас сообщил об уходе с поста президента литовской баскетбольной федерации. «Коллеги, члены литовского баскетбольного сообщества, должен признать, что уровень общественного напряжения достиг того уровня, когда становится сложно предсказать итоги для моего личного окружения и общей ситуации в нашем баскетболе.

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