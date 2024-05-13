Политолог Баширов: Новое правительство поможет бизнесу, местной власти и бюджету

В прошедшие выходные в России стало известно о кадровых перестановках в составе правительства. Так, президент РФ Владимир Путин предложил назначить новым министром обороны РФ Андрея Белоусова, в прошлом занимавшего пост первого вице-премьера.
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