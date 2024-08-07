8 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

8 августа в мире отмечают Международный день кошек и День счастливых людей. Православные верующие чтут память священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа Никомидийских, а также преподобного Моисея Угрина.
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