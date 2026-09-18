Песков объяснил выбор временного управляющего Auchan, «Лемана Про» и Nestle

Дмитрий Песков заявил, что передача российских активов Auchan и Nestle во временное управление связана с их принадлежностью к «недружественным» государствам, поддерживающим Украину.
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