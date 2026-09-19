Фейк с урнами на участке в Новой Усмани Воронежской области опровергли

Информация о неопломбированных урнах на участке в Новой Усмани не подтвердилась: урна на видео отличается от реальной, а сотрудница полиции в кадре из другого региона.
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