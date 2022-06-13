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ООН назвала обстрел роддома в Донецке нарушением гуманитарного права

ООН назвала обстрел роддома в Донецке нарушением гуманитарного права

Глава пресс-службы генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил, что сведения об обстреле родильного дома в Донецке вызывают беспокойство, данные действия являются явным нарушением международного гуманитарного права.

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