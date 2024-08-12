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Политолог назвал неожиданную причину, почему Лукашенко направил танки на Украину

Политолог назвал неожиданную причину, почему Лукашенко направил танки на Украину

Лукашенко отправкой танков на украинско-белорусскую границу пытается оправдать соглашение об отводе войск с Киевом Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Беларуси Александр Лукашенко направил танки к границе с Украиной для того, чтобы оправдать соглашение с Киевом, в ходе которого с граничащей территории были отведены вооруженные силы обеих стран.

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