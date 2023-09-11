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Заварухин о том, что «Автомбилисту» не хватило свежести с «Нефтехимиком»: «Третья игра через день, где-то есть такой момент. Плюс перелеты»

«Автомобилист» проиграл со счетом 0:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Я считаю, что неплохое начало было – имели хорошие моменты для взятия ворот.

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