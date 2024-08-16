Дональд Трамп держит ETH на 3.6 млн долларов - Arkham Intelligence

Дональд Трамп продолжает привлекать внимание не только в своей политической карьере. Недавно опубликованные предвыборные документы показывают, что Трамп владеет портфелем Ethereum на сумму более 1 миллиона долларов.
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