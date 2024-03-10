👍 Хроники Крымской весны: 10 марта 2014 года Все больше наших защитников присягают на верность народу Крыма, вступая в ряды Вооруженных сил республики.
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👍 Хроники Крымской весны: 10 марта 2014 года Все больше наших защитников присягают на верность народу Крыма, вступая в ряды Вооруженных сил республики.