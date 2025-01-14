Марочко: ВС РФ теснят ВСУ к западной границе ЛНР

Российские военные на Сватовско-Кременском участке за несколько суток значительно сократили расстояние до позиций ВСУ в Петровском Харьковской области, продвинувшись к западной границе ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии