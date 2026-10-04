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Лига PARI. «Велес» и «Волга» проведут перенесенный матч

В Лиге PARI состоится перенесенный матч 21-го тура, в котором «Велес» примет «Волгу».  Лига PARI 21-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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